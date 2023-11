NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aston Martin nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 420 Pence belassen. Die abgesetzten Volumina und der Umsatz lägen leicht unter den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die durchschnittlichen Verkaufspreise der Luxusautos seien auf Jahressicht um drei Prozent zurückgegangen. Die Bruttomarge habe dagegen die Erwartungen übertroffen./bek/gl

