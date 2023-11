Paypals CEO Alex Chriss hat die Aufgabe, die Talfahrt der Aktie zu stoppen. Die Titel sind in diesem Jahr um 27 Prozent gefallen und sind damit auf dem Weg den dritten Jahresrückgang in Folge zu verzeichnen. Paypal-Bullen sehen den Zahlungsdienstleister aber immer noch als führendes Unternehmen im Zahlungsverkehr mit langfristigem Potenzial.

Nach dem Boom unmittelbar nach der Covid-Pandemie befürchten Analysten allerdings, dass die Zahlungsunternehmen nicht mehr die gleiche Zugkraft wie in den Vorjahren erreichen werden, da die Zahlungsgebühren und Transaktionsmargen weiterhin unter Druck stehen.

Morgan-Stanley-Analyst James Faucette schreibt in einer Notiz: "Letztendlich glauben wir, dass Paypal Anzeichen für eine Stabilisierung oder Verbesserung der wirtschaftlichen Transaktionsmargen zeigen muss, damit die Aktie funktioniert."

Für Paypal-Bullen ist die aggressive Rückkaufkampagne weiterhin positiv, insbesondere angesichts der Bewertung der Aktie. Brian Frank, Portfoliomanager des Frank Value Fund, sieht Unterstützung auf diesem Niveau, das er als "atemberaubend billig" bezeichnet.

"Paypal war eine der frustrierendsten Aktien, aber es ist auch eine, die mich nachts ruhig schlafen lässt, weil so viel Bargeld hereinkommt und ich wirklich glaube, dass es ein großartiger Wettbewerber ist", so Frank.

Paypal erwartet, dass es im Jahr 2023 fünf Milliarden US-Dollar für zusätzliche Aktienrückkäufe ausgeben wird, was fast zehn Prozent seiner aktuellen Marktkapitalisierung entspricht. Am Ende des zweiten Quartals hatte Paypal etwa drei Milliarden US-Dollar für den Rückkauf eigener Aktien ausgegeben. Die Earnings werden heute Abend 22 Uhr erwartet. Unser Aktienexperte Markus Weingran bespricht die wichtigsten Ergebnisberichte am Donnerstag in seiner Late Night Börsenlounge.

Tipp aus der Redaktion: Die Aktie der Woche hat Geburtstag! Nur bis zum 5. November gibt es Lars Wißlers Börsendienst mit 50 Prozent Rabatt. Eine Woche, eine Aktie und Performance, die sich sehen lassen kann: rund 30 Prozent Plus seit Auflage, 40 Prozent Plus seit Jahresanfang und nur jetzt: 50 Prozent Rabatt auf alle Laufzeiten. Nicht verpassen und jetzt die Aktie der Woche zum Sonderpreis sichern!

Die PayPal Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 52,07USD gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion