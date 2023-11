DAX stagniert weiter: China-PMI trübt Stimmung - Neue Einstiegsgelegenheiten nutzen?

Der DAX wird voraussichtlich am Dienstag weiterhin stagnieren, nachdem er in den letzten Tagen bereits auf der Stelle getreten ist. Der deutsche Leitindex wird zwei Stunden vor dem Börsenstart um 0,1 Prozent auf 14.700 Punkte fallen. Das jüngste Tief seit März bei 14.630 Punkten bleibt in Sichtweite. Die Stimmung an den Märkten wurde durch den Rückgang des Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in China getrübt. Die Börsen in China tendierten entsprechend schwach. In Japan überwogen hingegen die Gewinner nach einer erneuten Anpassung der Geldpolitik.Für langfristige passive Investoren gibt es nur wenige sinnvolle Alternativen, die konsistent besser sind als Buy & Hold. Im November könnte ein markantes Signal im DAX ein Kaufsignal geben. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, dass es sich dabei nur um eine Bullenfalle handelt. In der Vergangenheit gab es mehrere Einstiegspunkte nach einem Hoch, die sich als Bullenfallen herausstellten. Nur in wenigen Fällen stiegen die Kurse tatsächlich weiter an. Der DAX ist derzeit noch genug überverkauft, aber die überkaufte Lage wurde noch nicht vollständig abgebaut. Die Zeitzyklen deuten darauf hin, dass ein neuer Aufwärtstrend unwahrscheinlich ist. Es könnte zu einer ausgeprägten Konsolidierung kommen, die den DAX nochmals in den Bereich seiner Tiefs von 2022 führen könnte.Im neuen Monat bleibt der Trend im DAX positiv. Zwei Stunden vor dem Börsenstart wird der deutsche Leitindex um 0,6 Prozent höher auf 15.014 Punkte taxiert. Die Wall Street hat nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank stark geschlossen und ihre Erholung ausgebaut. Die Fed ließ ihren Leitzins unverändert, allerdings auf dem höchsten Niveau seit mehr als 20 Jahren. An den Börsen in Asien war der Trend am Morgen mehrheitlich positiv.Beim DAX kann man im Moment von einer Stabilisierung sprechen, da die zentrale Unterstützung bei 14.600 Punkten gehalten hat. Allerdings drohen bei einem Bruch der Unterstützung weitere Verluste. An der Wall Street hat der S&P 500 seine Aufwärtstrendlinie seit Oktober 2022 gebrochen und eine obere Trendwende reaktiviert. Dies ist ein Warnzeichen und die Signale für den Beginn eines Bärenmarktes mehren sich. Die US-Notenbank wird in dieser Woche tagen und die Weichen für den Rest des Jahres stellen. Die Chance, dass sie geldpolitisch lockert, ist niedrig. Es droht keine harte Landung der US-Wirtschaft, daher wird es aller Wahrscheinlichkeit nach kein Einlenken der Geldpolitik geben.Insgesamt bleibt die Situation an den Märkten weiterhin unsicher und es ist ratsam, vorsichtig zu sein und mögliche Einstiegsgelegenheiten zu nutzen.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 14.985PKT gehandelt.