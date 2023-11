Spezialtiefbau-Unternehmen Bauer von Hackerangriff betroffen: Systeme heruntergefahren, weltweite Einschränkungen für Geschäftspartner

Das Spezialtiefbau-Unternehmen Bauer wurde Opfer eines Hackerangriffs auf seine IT-Infrastruktur. Unbekannten ist es trotz erheblicher Sicherheitsmaßnahmen gelungen, auf die Server des Unternehmens zuzugreifen. Als Vorsichtsmaßnahme wurden am 30. Oktober 2023 verschiedene Systeme des Unternehmens heruntergefahren bzw. abgeschaltet, darunter auch die Websites der Unternehmensgruppe. Bauer hat zusätzliche Experten hinzugezogen, um die Situation gemeinsam mit der IT-Abteilung zu analysieren. Es kann derzeit noch keine genaue Aussage darüber getroffen werden, wann die einzelnen Systeme wieder hochgefahren werden können.Aufgrund des Angriffs kommt es weltweit zu Einschränkungen für die Geschäftspartner der Bauer Gruppe. Das Unternehmen hat die zuständigen Behörden über den Vorfall informiert und ergreift in Absprache mit den Datenschutzbehörden die notwendigen Schritte, um seine datenschutzrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Die Sicherheit der Informationen der Mitarbeiter, Kunden und Partner sowie der eigenen Daten hat für die Bauer Gruppe höchste Priorität.Das Unternehmen arbeitet mit Hochdruck an der Lösung des Problems und dem Neustart der Systeme. Bauer bittet alle betroffenen Geschäftspartner um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen. Für Fragen und weitere Informationen steht Christopher Wolf, Investor Relations bei Bauer, zur Verfügung.Die Bauer Gruppe ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Das Unternehmen wurde 1790 gegründet und hat seinen Sitz in Schrobenhausen, Oberbayern. Im Jahr 2021 erzielte die Gruppe mit rund 12.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung von 1,5 Milliarden Euro. Vorläufigen Zahlen zufolge erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2022 einen Umsatz von etwa 1,75 Milliarden Euro. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) verzeichnete Bauer jedoch einen Verlust von 68 Millionen Euro, nach einem Betriebsgewinn von 36 Millionen Euro im Vorjahr.Der Hackerangriff auf die IT-Infrastruktur stellt für Bauer eine ernsthafte Bedrohung dar. Das Unternehmen setzt alles daran, die Sicherheitslücke zu schließen und die Systeme wieder zum Laufen zu bringen, um den Geschäftsbetrieb so schnell wie möglich wieder normalisieren zu können.

Die Bauer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,27 % und einem Kurs von 4,99EUR gehandelt.