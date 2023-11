Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.11.2023

Kursziel: 34,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



FORTEC Elektronik avisiert nachhaltiges Umsatzwachstum in aktuell unruhigem Marktumfeld



FORTEC Elektronik hat letzte Woche den Geschäftsbericht für das abgelaufene GJ 2022/2023 (Stichtag: 30.06.) vorgelegt und die bereits bekannten vorläufigen Finanzkennzahlen bestätigt. Somit hat das Unternehmen in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld ein herausragendes Ergebnis erzielt, was die sehr gute Positionierung in einem strukturell wachsenden Markt belegt. Mittel- bis langfristig befindet sich das Unternehmen u.E. ebenfalls auf einem Wachstumspfad, wenngleich das Umfeld kurzfristig anspruchsvoll ist.

Umsatz und Ergebnis auf Niveau der vorläufigen Zahlen: Mit Vorlage des GB bestätigte der Konzern das starke Top Line-Wachstum von 18,9% yoy auf 105,9 Mio. Euro. Die Segmente "Stromversorgungen" (37,9 Mio. Euro; +15,9% yoy) und "Datenvisualisierung" (68,0 Mio. Euro; +20,8% yoy) verzeichneten beide deutlich zweistellige Wachstumsraten. Allen voran die spürbar beschleunigte Dynamik im Bereich "Stromversorgungen" ist erfreulich. Trotz allgemeiner Kostensteigerungen von wesentlichen Inputfaktoren steigerte FORTEC das EBIT um 26,4% yoy auf 10,9 Mio. Euro (Marge: 10,1%; +0,6 PP yoy) deutlich überproportional.



Guidance 2023/2024 sieht leichten Margenrückgang vor: Für das laufende GJ erwartet der Vorstand ein Erlösniveau von 106 bis 116 Mio. Euro und damit eine Top Line-Steigerung von bis zu 9,6% yoy. So verspürt das Unternehmen in wenigen Bereichen eine gewisse Investitionszurückhaltung, die eine Top Line-Dynamik wie in den letzten Jahren erschweren dürfte. Profitabilitätsseitig avisiert das Management einen leichten Rückgang um bis zu 1,0 PP yoy (9,5 bis 11 Mio. Euro). In H1 dürfte man indes noch vom anhaltend hohen Auftragsbestand (30.06.2023: 83,0 Mio. Euro) profitieren und weiterhin ein solides Umsatzwachstum verzeichnen. Für Q1 gehen wir von einer Steigerung um bis zu 6,0% yoy aus, was sich angesichts der allgemeinen Kostensteigerungen nur unterproportional im EBIT widerspiegeln dürfte (2,8 Mio. Euro; Marge: 10,5%). Für 2023/2024 reduzieren wir angesichts des normalisierten Orderbuchs unsere Umsatz- und EBIT-Erwartungen leicht. In Anbetracht des anhaltend hohen Zinsniveaus erhöhen wir unsere langfristige Erwartung an die FK-Verzinsung und haben darüber hinaus eine geringere FK-Quote abgebildet (von 20,0%; -5,0 PP) sowie infolge der geringen Zyklizität des Titels das Beta um 10 BP auf 1,20 reduziert.



Angehobene Mittelfristziele scheinen gut erreichbar: Im Zuge des CONNECT-Calls bekräftigte der Vorstand die neue Mittelfristprognose, die ein Erlösniveau von 120 Mio. Euro und eine nachhaltig zweistellige EBIT-Marge in 2026 vorsieht, was wir bereits in unseren Prognosen abgebildet hatten. Beflügelt durch langfristig hohe Wachstumsraten in den Endmärkten basierend auf den Megatrends Digitalisierung, IoT und Automatisierung scheinen diese u.E. gut erreichbar. Zusätzliche Wachstumsimpulse möchte das Management durch gezielte Zukäufe in beiden Segmenten setzen, für die mit der soliden Finanzierungsstruktur (Net Cash 2024e: 11,0 Mio. Euro) erheblicher Spielraum besteht.



Fazit: FORTEC dürfte dank der guten Wettbewerbsposition auch in 2024 von strukturell wachsenden Endmärkten profitieren. Mit einem EBIT-Multiple von 6,3x (2024e) ist die Bewertung sehr attraktiv, was auch durch die jüngste DD-Meldung bestätigt wird. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 34,00 Euro.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27995.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die FORTEC Elektronik Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 25,90EUR gehandelt.