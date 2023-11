Juggernaut meldet strategische Finanzierung mit weiterer Unterstützung von Crescat Capital und technischem Berater Dr. Quinton Hennigh

Vancouver, British Columbia, Kanada – 6. November 2023 / IRW-Press / – Juggernaut Exploration Ltd. (TSX-V: JUGR) (OTCQB: JUGRF) (FWB: 4JE) (das „Unternehmen“ oder „Juggernaut“) freut sich, eine nicht vermittelte Finanzierung in Höhe von bis zu 2 Millionen Dollar bekannt zu geben. Crescat Capital LLC („Crescat") hat zugestimmt, 385.000 Einheiten in Kombination mit Dr. Quinton Hennigh zu kaufen, der persönlich 154.000 Einheiten in dieser institutionell unterstützten Finanzierung zeichnet. Dies ist eine Folgeinvestition von Crescat Capital, die zuvor am 12. Mai 2023 gemeldet wurde (Link zur Mitteilung vom 12. Mai 2023). Nach Abschluss dieser Finanzierung wird Crescat Capital einen erheblichen Anteil am Unternehmen besitzen. Juggernaut begrüßt diese zusätzliche strategische Investition von Crescat Capital und die technische Unterstützung von Dr. Quinton Hennigh. Die Projekte von Juggernaut stoßen weiterhin auf starkes Interesse und gewinnen die Unterstützung von führenden Institutionen und Bergbauunternehmen auf der ganzen Welt, was die Qualität seiner drei vollständig genehmigten, zu 100 % kontrollierten und bohrbereiten Projekte Midas, Empire und Bingo bekräftigt. Sie liegen in einem geologischen Terran von Weltklasse im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia, welches auch das Goldene Dreieck umfasst.

Dr. Quinton Hennigh fungiert als spezieller technischer Berater des Unternehmens und ist technischer und geologischer Direktor von Crescat. Dr. Hennigh ist ein weltweit anerkannter Explorationsgeologe mit über 30 Jahren Erfahrung, unter anderem bei den großen Goldabbauunternehmen Homestake Mining, Newcrest Mining und Newmont Mining.

Dr. Hennigh erklärte: „Juggernaut hatte 2023 eine sehr erfolgreiche Explorationssaison. Im Laufe der letzten Jahre hat das Explorationsteam des Unternehmens sorgfältig hochqualitative Daten gesammelt, um auf dem edelmetallreichen VMS-Vorzeigeprojekt Midas in der Nähe von Terrace, BC, Bohrziele mit maximaler Erfolgschance zu bestimmen. Diese Arbeit hat sich dieses Jahr bezahlt gemacht, als Juggernaut auf lange Abschnitte mit Stockwerk-Feeder-Mineralisierung getroffen ist, welche erhebliche Sulfide gezeigt haben, einschließlich Chalcopyrit. Dieses Programm hat das Vorhandensein eines beträchtlichen, starken VMS-Systems auf Midas bestätigt. Wir erwarten gespannt die Ergebnisse dieses ermutigenden Bohrprogramms.“