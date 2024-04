Crescat Capital erhöht strategische Beteiligung an Juggernaut Exploration auf 19,70%

Der bekannte Edelmetall- und Rohstoffinvestor Crescat Capital mit Hauptsitz in Denver, Colorado, sieht offenbar großes Potenzial in der Aktie von Juggernaut Exploration Ltd. (TSX-V: JUGR; OTCQB: JUGRF, FSE: 4JE). Wie Juggernaut heute mitteilte, ist Crescat bereit, seinen strategischen Anteil an dem Unternehmen auf 19,70 % weiter zu erhöhen. Mit dem Rückenwind dieser Lead-Order kündigte Juggernaut an, im Wege einer Privatplatzierung insgesamt bis zu 510.000 CAD aufzunehmen. Die Finanzierung wird aus bis zu 8.500.000 Einheiten bestehen, die zu einem Preis von $ 0,06 pro Einheit angeboten werden. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie zu 0,10 $ über einen Zeitraum von sechsunddreißig Monaten ohne Zwangsumwandlung. Die Platzierung soll voraussichtlich am 30. April abgeschlossen sein.

In seiner Funktion als technischer und geologischer Direktor von Crescat Capital steht Dr. Quinton Hennigh dem Unternehmen weiterhin mit technischem Rat zur Seite. Dr. Hennigh ist ein weltweit anerkannter Explorationsgeologe mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, unter anderem bei den großen Goldminenunternehmen Homestake Mining, Newcrest Mining und Newmont Mining. Dr. Hennigh erklärte: „Die vielversprechenden Ergebnisse des ersten Bohrprogramms von 2023 bestätigten das große Potenzial für intrusiv-verwandte Gold-Basismetall-Lagerstätten vom Typ "Surebet" bei Bingo. Darüber hinaus zeigen die Nachfolgebohrungen bei Midas weiterhin das Vorhandensein eines großen vulkanogenen Massivsulfidsystems, das weitere Arbeiten erfordert. Da das Interesse an der Bergbauexploration rasch zunimmt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich Unternehmen wie Juggernaut wieder an die Arbeit machen, Entdeckungen zu machen."