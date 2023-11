Telefónica Local Services bietet Aktionären von Telefónica Deutschland attraktives Erwerbsangebot mit 37,6% Prämie!

Telefónica Local Services GmbH hat ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für die Telefónica Deutschland Holding AG angekündigt. Das Angebot umfasst den Erwerb von bis zu 838.452.647 Aktien von Telefónica Deutschland, was einem Anteil von ca. 28,19% des Grundkapitals und der Stimmrechte entspricht. Der Preis beträgt 2,35 Euro pro Aktie, was einer Prämie von ca. 37,6% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von Telefónica Deutschland entspricht. Die Telefónica Local Services GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Telefónica S.A. mit Sitz in Madrid, Spanien. Telefónica S.A. hält derzeit mittelbar 69,22% des Grundkapitals und der Stimmrechte von Telefónica Deutschland. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben und wird zu den Bedingungen und Bestimmungen in der Angebotsunterlage erfolgen. Die Telefónica Deutschland Holding AG wird die Angebotsunterlage prüfen und Stellung nehmen. Das Angebot bietet den Aktionären von Telefónica Deutschland die Möglichkeit, ihre Aktien zu einem erheblichen Aufschlag zu verkaufen. Die Telefónica S.A. hat erklärt, dass sie keine Absicht hat, ihre Aktien in das Angebot einzureichen. Im Zusammenhang mit dem Angebot beabsichtigt Telefónica S.A., die Dividendenpolitik von Telefónica Deutschland zu überprüfen. Das Angebot steht allen Aktionären offen und ist nicht an eine Mindestannahmequote gebunden. Die vollständigen Bestimmungen und Bedingungen des Angebots werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt werden muss. Investoren und Aktionären wird empfohlen, die Angebotsunterlage und alle weiteren Informationen zum Angebot zu lesen und gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen. Das Angebot wird nach deutschem Recht durchgeführt und unterliegt bestimmten Bestimmungen der US-Wertpapiergesetze.

