EMX erhält von Esan Lizenzgebührenzahlung für das 3. Quartal

Vancouver, British Columbia, 9. November 2023 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich, den Erhalt einer Lizenzgebührenzahlung in Höhe von 356.718 US$ im dritten Quartal für sein Royalty-Konzessionsgebiet Balya North in der Türkei bekannt zu geben, das von der Firma Esan Eczacibaşi Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. („Esan“), einem privaten türkischen Unternehmen, betrieben wird. EMX hält eine nicht gedeckelte NSR-Lizenzgebührenbeteiligung (Net Smelter Return Royalty) von 4 % an der Metallproduktion von Balya North, einer neu in Betrieb genommenen Blei-Zink-Silber-Mine im Bergbaurevier Balya im Nordwesten der Türkei. Die Lizenzgebühr für das dritte Quartal ist deutlich höher als alle vorherigen Zahlungen und spiegelt ein weiteres Quartal mit steigender Produktion bei Balya North wider (siehe Abbildung 1).

Die Lizenzgebühr für das dritte Quartal basiert auf der Verarbeitung von 161.133 Tonnen mineralisiertem Material von Balya North mit durchschnittlich 1,63 % Blei, 1,24 % Zink und 51 Gramm Silber pro Tonne. Die Produktion bei Balya North wird weiter hochgefahren, nachdem EMX im September 2022 die erste Lizenzgebührenzahlung für die Mine Balya North erhalten hat (siehe EMX-Pressemeldung vom 15. September 2022).

Blei-Zink-Silber-Lagerstätte Balya North: Die Blei-Zink-Silber-Lagerstätte Balya North befindet sich im historischen Bergbaurevier Balya im Nordwesten der Türkei. Bergbau fand bei Balya seit dem Altertum statt, historische Minen wurden über mehrere Generationen hinweg betrieben. Das Konzessionsgebiet Balya North weist ausgedehnte Zonen von einer in Scherzonen gelagerten Blei-Zink-Silbermineralisierung vom CRD-Typ (Carbonatverdrängung) auf, die sich in und im Umfeld einer Reihe von Dazitintrusionen entwickelte, die wiederum in einer kalksteinreichen Sedimentgesteinsabfolge lagern.

Esan, ein türkisches Privatunternehmen, das nahezu 40 Minen und acht Aufbereitungsanlagen betreibt, erwarb das Beteiligungskonzessionsgebiet von EMX Ende 2019 (siehe EMX-Pressemitteilung vom 7. Januar 2020). Esan betreibt auch eine Blei-Zink-Mine („Balya Main“) und eine Flotationsanlage auf dem Gelände direkt neben dem Royalty-Konzessionsgebiet Balya North von EMX. Die Mineralisierung bei Balya North ist im Grunde eine Erweiterung der Mineralisierung, die derzeit von Esan in der Lagerstätte Balya Main abgebaut wird.