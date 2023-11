FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Aeroports de Paris von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 142 Euro belassen. Die Aktien der Franzosen preisten Ergebnisrisiken durch Konjunktur und Regulierung bereits ein, schrieb Analyst Harishankar Ramamoorthy in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte verwies auf die Kursverluste im Jahresverlauf im Gegensatz zu Kursgewinnen bei der Konkurrenz. Zudem sieht er durch die Olympiade 2024 möglichen Rückenwind für den Flughafen-Einzelhandel in Paris./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2023 / 05:01 / GMT

Die Aeroports de Paris ADP Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 111EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Deutsche Bank