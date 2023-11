3U Holding: Licht und Schatten in Q3

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 13.11.2023 um 10:35 Uhr fertiggestellt und am 13.11.2023 um 11:00 Uhr veröffentlicht.

Die Analysten haben die Zahlen des dritten Quartals, die angepasste Prognose und die Übernahme der cs-Gruppe in ihr Modell integriert. Für 2023 haben sich nach ihren Angaben hieraus niedrigere Umsatz- und Ergebniserwartungen ergeben, während für die Folgejahre die positiven Effekte überwiegen. Dies spiegele auch ihre grundsätzliche Einschätzung wider, dass 3U vielversprechend aufgestellt sei, um in Zukunft weiter stark und profitabel zu wachsen, und dass die aktuelle Schwäche des SHK-Segments temporärer Natur sei.

Nach einem Konzernumsatz von 37,8 Mio. Euro und einem EBITDA von 3,4 Mio. Euro in den ersten neun Monaten des Jahres plane 3U für das Gesamtjahr nun mit Erlösen zwischen 52 und 56 Mio. Euro und mit einem EBITDA zwischen 4,5 und 6,0 Mio. Euro. Für das Nettoergebnis werde nun ein Wert in der Spanne von 1,5 bis 2,5 Mio. Euro angestrebt (bisher: Umsatz von 55 bis 60 Mio. Euro, EBITDA zwischen 6,0 und 8,0 Mio. Euro und Nettoergebnis zwischen 2,5 und 3,5 Mio. Euro).

Die Nachrichtenlage bei 3U sei laut SMC-Research weiterhin durchwachsen. Einerseits haben die beiden Segmente ITK und Erneuerbare Energien im Neunmonatszeitraum ihre Umsatz- und Ergebnisbeiträge gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhen können. Darüber hinaus sei 3U mit der Übernahme der cs-Gruppe eine erste vielversprechende Akquisition im Rahmen der neuen Strategie „Mission 2026“ gelungen, mit der das ITK-Segment um eine im Markt gut etablierte, hochprofitable Einheit gestärkt worden sei. Doch diese Fortschritte werden andererseits durch die anhaltende Schwäche des SHK-Segments überschattet, so SMC-Research. Hier habe sich laut den Analysten im dritten Quartal der Umsatzrückgang weiter beschleunigt und das Defizit vergrößert, was maßgeblich für die Anfang November erfolgte Anpassung der Prognose für 2023 verantwortlich gewesen sei.

Nach Darstellung von SMC-Research stelle sich die Situation für die 3U Holding AG ambivalent dar: einerseits seien in den ersten neun Monaten 2023 die Umsätze und Gewinne gegenüber 2022 in zwei Segmenten gestiegen, andererseits schwächele das SHK-Segment weiterhin. Grundsätzlich zeigt sich der SMC-Analyst Adam Jakubowski aber von der Aufstellung und den Perspektiven der 3U Holding AG weiter überzeugt.

3U Holding: Licht und Schatten in Q3

