Advanced Blockchain: Programme zur Kostensenkung greifen

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers von GBC hat die Advanced Blockchain AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) einen deutlichen Umsatzrückgang verbucht, das EBITDA durch erfolgreiche Maßnahmen zur Kosteneinsparung aber nahezu auf dem Vorjahresniveau gehalten. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das erste Halbjahr 2023 bei der Advanced Blockchain AG von einem anhaltend volatilen Kapitalmarktumfeld, Inflationssorgen und geopolitischen Unsicherheiten geprägt gewesen. Demnach habe das Unternehmen einen Umsatzrückgang auf 1,23 Mio. Euro (HJ 2022: 23,40 Mio. Euro) verzeichnet. Das EBITDA sei mit 0,52 Mio. Euro (HJ 2022: 0,88 Mio. Euro) verhältnismäßig stabil geblieben. Das EBIT habe sogar mit 0,45 Mio. Euro (HJ 2022: -0,54 Mio. Euro) ins Plus gedreht. Gleiches gelte für das Nettoergebnis mit 0,45 Mio. Euro (HJ 2022: -0,54 Mio. Euro). Während das Eigenkapital mit 14,48 Mio. Euro und die Eigenkapitalquote mit 67,3 Prozent nahezu unverändert zum Stichtag 31.12.22 gewesen seien, habe sich die Liquidität deutlich auf 0,34 Mio. Euro (31.12.2022: 3,49 Mio. Euro) reduziert. Aufgrund der hohen Liquidität einiger Titel des Portfolios habe das Analystenteam aber keine Bedenken bezüglich des derzeit niedrig ausgewiesenen Cash-Bestands. Weiter ermittele GBC einen Unternehmenswert auf der Grundlage des Nettovermögenswerts (NAV) von etwa 88 Mio. Euro. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 11,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.11.2023, 14:20 Uhr)



