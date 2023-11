Derweil legten Nvidia den zehnten Gewinntag in Folge hin und steuerten wieder auf ihr Rekordhoch bei über 500 US-Dollar zu. Goldman Sachs erwartet in der kommenden Woche starke Zahlen und auch Signale für das vierte Quartal./bek/he

An die Spitze des Dow setzten sich die Papiere von Home Depot . Analysten bezeichneten den Ausblick des Einzelhändlers als "nicht so schlimm wie befürchtet". Der Aktienkurs stieg um 6 Prozent und zog auch andere Branchentitel wie Lowe's und Target mit nach oben.

Ökonom Thomas Gitzel machte in den Mieten den Haupttreiber für die Inflation in den USA aus. "Wenn der Mietpreisanstieg in den kommenden Monaten weiter nachlässt, sollte die Inflationsrate deutlich fallen". Die Fed habe ähnliche Erwartungen. "Das Zinshoch dürfte deshalb erreicht sein. Der nächste Zinsschritt geht nach unten", ist sich der Volkswirt sicher.

NEW YORK (dpa-AFX) - Milde Inflationsdaten haben der Erholung am US-Aktienmarkt am Dienstag kräftig Schub gegeben. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 1,28 Prozent auf 34 779 Zähler und damit auf den höchsten Stand seit zwei Monaten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer