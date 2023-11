3U Holding: Bilanziell komfortabel aufgestellt

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) in den margenstarken Segmenten ITK und Erneuerbare Energien auch aufgrund von Erstkonsolidierungseffekten zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Ergebnis ausgewiesen. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage leide aber die SHK-Sparte, auf die der größte Teil der Konzernumsätze entfällt, seit dem zweiten Quartal merklich unter dem massiven Einbruch in der Baubranche. Aufgrund der anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen im SHK-Bereich habe der Vorstand seine Guidance für 2023 Anfang November angepasst. Angesichts der Ausrichtung auf die Megatrends Onlinehandel, Do-it-yourself und klimafreundliche Technologien bewerte das Management die mittel- bis langfristigen Aussichten des SHK-Segments unverändert als sehr positiv. Insgesamt strebe 3U im Rahmen der MISSION 2026 in den nächsten Jahren signifikante Ertrags- und Wertsteigerungen durch organisches Wachstum in den Segmenten ITK und SHK, einen massiven Ausbau des Windparkportfolios sowie Akquisitionen vor allem im SHK-Bereich an. Dabei bleibe der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von über 75 Prozent und einer Netto-Cash-Position von knapp 49 Mio. Euro zum Ende des Neunmonatszeitraums bilanziell sehr komfortabel aufgestellt. In Summe sind wir daher unverändert positiv gestimmt, dass die Marburger ihre Erfolgsgeschichte nach Überwindung der momentanen Schwächephase im SHK-Segment weiter fortsetzen können. Auf Basis einer aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung erhöht der Analyst das Kursziel auf 3,10 Euro (zuvor: 2,90 Euro) und stuft die Aktie unverändert mit „Kaufen“ ein.



