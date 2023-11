WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Gewinnen bestritten. Der ATX legte um 0,38 Prozent auf 3274,22 Einheiten zu - auf Wochensicht entsprach dies einem Aufschlag von über zwei Prozent. Für den ATX Prime ging es um 0,35 Prozent auf 1642,85 Stellen hinauf.

Nach wenig überraschend ausgefallenen Inflationsdaten aus der Eurozone am Vormittag, richteten sich am Nachmittag die Blicke auf US-Immobiliendaten. In den Vereinigten Staaten fielen die Baugenehmigungen und die Baubeginne für Oktober besser aus als von Ökonomen erwartet.