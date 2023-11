Abschluss des Aktienkaufplans

Prashant Chintawar, Managing Director und Chief Executive Officer von Volt, kommentierte: „Das Board von Volt würdigt die anhaltende Unterstützung, die wir von unseren geschätzten Privatanlegern erhalten haben, sehr. Unsere Investoren haben durch ihre Beteiligung deutlich gemacht, dass sie von den wachsenden Möglichkeiten im Bereich Graphit ebenso begeistert sind wie wir und dass sie unsere Strategie unterstützen, diese Möglichkeiten zu nutzen, um ein führender integrierter Produzent von Naturgraphit-Anodenmaterial werden.“

Details zum Aktienkaufplan

Der SPP wurde am 23. Oktober 2023 im Anschluss an die Platzierung von 1,132 Mio. $ unter institutionellen und erfahrenen Anlegern (die „Platzierung“) angekündigt. Im Rahmen des SPP konnten berechtigte Aktionäre neue Stammaktien des Unternehmens („SPP-Aktien“) im Wert von jeweils bis zu 30.000 $ zu einem Preis von 0,007 $ pro Aktie zeichnen, d. h. zum Ausgabepreis pro Aktie bei der Platzierung. Neue Aktien, die im Rahmen des SPP ausgegeben werden, beinhalten eine (1) unentgeltliche börsennotierte Option („SPP-Option“) für je zwei (2) ausgegebene Aktien mit einem Ausübungspreis von 2,4 Cents und einem Verfallsdatum am 30. Juni 2025. Die Ausübung einer SPP-Option berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer neuen, voll eingezahlten Stammaktie des Unternehmens.

Das Unternehmen erhielt im Rahmen des SPP Anträge für 57.539.962 neue, voll eingezahlte Stammaktien und brachte so insgesamt 402.780 $ auf. Insgesamt 57.539.962 SPP-Aktien und 28.769.939 SPP-Optionen werden heute, am 21. November 2023, zugeteilt und ausgegeben und morgen, am 22. November 2023, in den Handel aufgenommen. Es wird erwartet, dass die Holding Statements kurz danach an die Aktionäre verschickt werden.

Nähere Angaben zur geplanten Verwendung der im Rahmen der Kapitalerhöhung aufgebrachten Mittel sind der Mitteilung des Unternehmens an der ASX vom 23. Oktober 2023 zu entnehmen.

