AMAG Austria Metall AG: Dr. Helmut Kaufmann wird neuer Vorstandsvorsitzender - Kontinuität und Stabilität für die Zukunft!

Die AMAG Austria Metall AG hat in einer Aufsichtsratssitzung am 22. November 2023 beschlossen, Dr. Helmut Kaufmann ab dem 1. Januar 2024 zum Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens zu bestellen. Dr. Kaufmann ist derzeit bereits als Technikvorstand bei AMAG tätig. Sein Vertrag als Vorstandsvorsitzender läuft bis zum 31. Dezember 2026. Zudem wurde Mag. Claudia Trampitsch zur Finanzvorständin der AMAG Austria Metall AG ab dem 1. Januar 2024 bestellt. Ihr Vertrag endet ebenfalls am 31. Dezember 2026.Dr. Kaufmann ist seit 16 Jahren im Vorstand von AMAG und hat maßgeblich zur strategischen Entwicklung des Unternehmens beigetragen. Die zusätzliche Bestellung zum CEO unterstreicht die Kontinuität und Stabilität in der weiteren Unternehmensentwicklung. Die Positionierung als Premiumanbieter von Spezialprodukten bleibt weiterhin im Fokus der AMAG-Strategie. Mit der Ernennung von Claudia Trampitsch als Finanzvorständin wird eine kompetente und erfahrene Führungskraft gewonnen, die das Unternehmen bereits seit 2015 begleitet.Dr. Kaufmann freut sich über das entgegengebrachte Vertrauen und hat das Ziel, gemeinsam mit dem erfahrenen AMAG-Team die künftigen Herausforderungen bestmöglich anzugehen und die Bedeutung von Innovation und Nachhaltigkeit weiter auszubauen. Er setzt sich dafür ein, kundenorientierte Produktlösungen umzusetzen und den technologischen Wandel hin zu CO2-neutraler Produktion zu ermöglichen. Mit Claudia Trampitsch wird das stabile Vorstandsteam der AMAG erfolgreich komplettiert und ideale Voraussetzungen für eine nachhaltig erfolgreiche Unternehmensentwicklung geschaffen.Der Vorstand der AMAG besteht ab dem 1. Januar 2024 aus dem Vorstandsvorsitzenden und Technikvorstand Dr. Helmut Kaufmann, Finanzvorständin Claudia Trampitsch und Vertriebsvorstand Victor Breguncci.Die AMAG Austria Metall AG ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedenen Industrien eingesetzt werden. Das Unternehmen legt großen Wert auf Innovation und Nachhaltigkeit. AMAG ist auch an der kanadischen Elektrolyse Alouette beteiligt, die hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. AMAG components fertigt außerdem einbaufertige Metallteile für die Luft- und Raumfahrtindustrie.Die AMAG Gruppe strebt eine solide finanzielle Aufstellung an und legt großen Wert auf die Kontinuität und Stabilität in der Unternehmensentwicklung.

Die AMAG Austria Metall Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 27,45EUR gehandelt.