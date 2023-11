Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 23.11.2023

Kursziel: 10,00 Euro (zuvor: 10,50 Euro)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse (CFA), Nils Scharwächter



Starkes Wachstum in Q3 leicht unter den Erwartungen



Die Cantourage SE hat am Montag die Zahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Trotz des leicht unter den Erwartungen liegenden Q3 erwartet das Unternehmen weiterhin einen Anstieg des Umsatzes im höheren zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr und ein ausgeglichenes EBITDA.

Der Umsatz lag im dritten Quartal mit 6,1 Mio. Euro zwar deutlich über dem Wert des Vorjahres von 3,4 Mio. Euro, jedoch unter den Erlösen des Vorquartals (6,3 Mio. Euro). Wir hatten aufgrund des angekündigten Ausbaus der Produktionsstätte in Unterfranken zwar mit einer geringeren Dynamik gerechnet, waren jedoch von einer Steigerung qoq ausgegangen (MONe: 7,1 Mio. Euro). Verzögerungen bei der Freigabe der neuen Produktionsräume sowie eine leicht schwächere Nachfrage in den Sommermonaten haben dies jedoch verhindert. Dadurch lag auch das EBITDA aufgrund außerordentlicher externer Personalaufwendungen im Rahmen der Produktionsumstellung, dem weiter voranschreitenden Strukturaufbau im Unternehmen sowie dem fehlenden Deckungsbeitrag mit -0,6 Mio. Euro (9M/23: -0,4 Mio. Euro) unter der Erwartung (-0,1 Mio. Euro). Durch ein langfristiges Lieferabkommen mit dem Cannabisunternehmen Astrasana für die Versorgung des Schweizer Marktes mit medizinischem Cannabis sowie dem Ausbau der Anbaupartner um zwei weitere Unternehmen (SUMO Cannabis und VASCO, beide Kanada) hat die Gesellschaft jedoch weitere Bausteine für das künftige Wachstum gelegt. Auch Cantourage UK konnte mit einer Partnerschaft mit der Gibraltar Healthcare Authority für die exklusive Lieferung von Cannabis-Medikamenten kürzlich Erfolge in dieser Hinsicht vermelden.



Prognoseanpassung: Aufgrund der Inbetriebnahme der neuen Produktionsstätte, dem Ausbau des Produkt- und Partnerportfolios sowie den positiven Impulsen der im September gestarteten Telemedizinplattform Telecan° gehen wir in Q4 qoq wieder von einem deutlichen Umsatzanstieg aus(MONe: 8,5 Mio. Euro). Dennoch dürfte der Rückstand aus Q3 nicht aufgeholt werden, sodass wir unsere Prognose für 2023 entsprechend gesenkt haben. Zudem dürfte die geplante Verabschiedung des CanG Anfang 2024 nun frühestens im April erfolgen, sodass wir auch unsere Annahmen für 2024 etwas zurückgenommen haben. Trotz der anhaltenden öffentlichen und politischen Debatte, die sich insbesondere um die Aufwände im Zusammenhang mit der Durchsetzung des CanG dreht, sehen wir derzeit keine Kritik an dem Vorschlag, Cannabis/THC künftig nicht mehr als Betäubungsmittel einzustufen. Dies ist der u.E. bedeutendste Aspekt des Gesetzes für Cantourage. An dieser Stelle sollte jedoch erwähnt sein, dass Cantourage auch auf Basis der jetzigen Gesetzgebung genügend Wachstumspotenzial in Deutschland und Europa hat, wenngleich die Dynamik weniger stark verlaufen dürfte als aktuell von uns unterstellt.



Fazit: Für Investoren, die am stark wachsenden Markt für medizinischen Cannabis in Europa partizipieren möchten, bleibt Cantourage aufgrund des Asset Light - Geschäftsmodells und der daraus resultierenden Ertragsperspektiven u.E. das Unternehmen der Wahl. Wir bestätigen daher die Kaufempfehlung mit einem leicht reduzierten Kursziel von 10,00 Euro (zuvor: 10,50 Euro)







Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

