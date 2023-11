CLIQ Digital AG: Aktualisierung der Analystenstudien - Kaufen mit Kursziel 75,00 Euro!

Die Wirtschaftsredaktion von Montega AG hat eine Aktualisierung zur CLIQ Digital AG veröffentlicht. Das Unternehmen wurde mit "Kaufen" bewertet und das Kursziel auf 75,00 Euro festgelegt. Die Studie wurde von Analyst Nils Scharwächter durchgeführt.

In der vergangenen Woche führte CLIQ Digital eine exklusive Analystenveranstaltung in Amsterdam durch. Dabei wurden verschiedene Kurzpräsentationen von Vorstandsmitgliedern und Produktverantwortlichen gehalten, um einen besseren Einblick in die operative Geschäftstätigkeit zu geben. Die wichtigsten Erkenntnisse werden in der Studie dargelegt.