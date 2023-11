DEMIRE AG passt Prognose für 2023 an: Höhere Mieteinnahmen und FFO I erwartet

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst. Das Unternehmen erwartet eine geringere Anzahl von Immobilienverkäufen als ursprünglich geplant. Dadurch wird die Portfoliobasis größer und die Mieteinnahmen sowie die Funds from Operations (FFO I nach Steuern, vor Minderheiten) werden höher ausfallen als prognostiziert. Der Vorstand hat daher beschlossen, die Prognose anzupassen. Für das Jahr 2023 erwartet das Unternehmen nun Mieteinnahmen von 78,0 bis 80,0 Millionen Euro und FFO I von 35,0 bis 37,0 Millionen Euro.

Die DEMIRE AG arbeitet weiterhin an der Umsetzung der laufenden Immobilienverkäufe. Die geringere Anzahl von Verkäufen ist vor allem auf den Stillstand auf dem Immobilientransaktionsmarkt zurückzuführen, da Käufer aufgrund des Mangels an Wettbewerb wenig bis gar keinen Handlungsdruck haben. Das Unternehmen ist jedoch zuversichtlich, dass der Verkauf des LogParks noch in diesem Jahr abgeschlossen wird, obwohl ein Abschluss und damit der damit verbundene Geldzufluss voraussichtlich erst Mitte des ersten Quartals erfolgen wird.