„Die Sicherung der Finanzierung des Projekts Bunyu hat nach wie vor oberste Priorität, und wir freuen uns, dass das Unternehmen in dieser Hinsicht bedeutende Fortschritte macht. Nach dem selektiven Abbau von 113 Tonnen Erz und deren Transport zum Hafen freuen wir uns darauf, es zur Verarbeitung an der Pilotanlage und anschließend zur Qualifizierung durch den Kunden zu verschiffen. Die jüngsten Meldungen über die geplante Einschränkung von Graphitexporten durch China verleiht der Weiterentwicklung von Bunyu zusätzliche Dringlichkeit und wir sind zuversichtlich, dass der Prozess erfolgreich verlaufen wird. Wir freuen uns darauf, die Investoren zu informieren, sobald es Neuigkeiten gibt.“

28. November 2023 / IRW-Press / - Volt Resources Limited (ASX: VRC) („Volt“ oder das „Unternehmen“), ein etablierter Graphitproduzent und Entwickler von Naturgraphitanoden, freut sich, über die Fortschritte auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekt Bunyu in Tansania zu informieren.

- Das Erz wird zu Graphitkonzentrat verarbeitet und bis Ende des Jahres an den Kunden geliefert

- In Anbetracht des erneuten Interesses prüft das Unternehmen derzeit alle Optionen, um das beste Finanzierungsergebnis für die Aktionäre zu erzielen

- Jüngste Nachrichten über Chinas Schritt, die Graphitexporte zu beschränken, haben verstärktes Interesse am Graphitprojekt Bunyu geweckt

Lieferung von Probe an einen Großkunden zur Ermöglichung der Finanzierung des Projekts Bunyu

