Weiter erwartet die Bank, dass die Gewinne der Indexunternehmen im nächsten Jahr um 19 Prozent steigen werden, wenn das Bruttoinlandsprodukt der USA um zwei Prozent wächst. Das Jahresendziel der Deutschen Bank für den S&P 500 zum Jahresende 2024 liegt um 8,5 Prozent höher als die mittlere Prognose von 4.700 Punkten der 33 von Reuters befragten Strategen.

"Wenn sich das Ertragswachstum wie von uns prognostiziert weiter erholt, werden die Bewertungen, wie bei der Einpreisung eines anziehenden Ertragswachstums üblich, am oberen Ende der Spanne gut unterstützt bleiben", so die Analysten.

Ein Rückgang der Kerninflation auf das Niveau vor der Pandemie, ohne dass sich das Wachstum verlangsamen muss, könnte den Leitindex ebenfalls stützen, so die Analysten weiter. Dies würde darauf hindeuten, dass die Federal Reserve die Zinssätze nicht senken würde, solange keine Rezession eintritt.

Bereits in der vergangenen Woche prognostizierte die Bank of America, dass 2024 ein "Stockpicker-Paradies" würde. Die Bank erwartet, dass der S&P 500 das kommende Jahr bei 5.000 Punkten beenden wird.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion