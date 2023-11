Die Aktienmärkte haben in letzter Zeit einen Höhenflug erlebt. Der S&P 500 verzeichnete am Freitag eine dreiwöchige Gewinnsträhne – die längste seit dem vergangenen Sommer. Diese Kursgewinne sind auf die wachsende Hoffnung zurückzuführen, dass die Federal Reserve die Zinserhöhungen abgeschlossen habe. Einige Marktteilnehmer rechnen auch mit Zinssenkungen irgendwann im nächsten Jahr. "Wir sind optimistisch, nicht weil wir erwarten, dass die Fed die Zinsen senkt, sondern weil die Fed so viel erreicht hat", fügte Subramanian hinzu.

Die BofA-Strategin rechnet mit einem "Stockpicker-Paradies", da sich bestimmte Unternehmen von der Masse abheben. "Die Unternehmen haben sich (wie üblich) auf höhere Zinsen und Inflation eingestellt." Subramanian rät, im nächsten Jahr auf zyklische Aktien zu setzen. Sie stuft die Sektoren zyklische Konsumgüter, Finanzwerte, Immobilien und Energie als übergewichtet ein. Den Technologiesektor stufte sie kurzfristig auf untergewichtet zurück, sagt aber, dass sie langfristig weiterhin auf US-Technologiewerte setze.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion