Starke Handelswoche: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche deutliche Gewinne verzeichnet. Für gute Stimmung sorgten einerseits die Spekulationen auf baldige Leitzinssenkungen. In der Eurozone waren die Erzeugerpreise gesunken, was die Hoffnungen auf einen solchen Schritt der Europäischen Zentralbank (EZB) erhöhte. In den USA wiederum war die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung höher als erwartet ausgefallen, was wie bereits der US-Arbeitsmarktbericht in der Vorwoche einen sich abkühlenden Arbeitsmarkt signalisierte. Dies wiederum interpretierten die Anleger als Möglichkeit, dass die US-Notenbank Fed doch rascher die Zinsen senken könnte, als vor Kurzem erwartet. Für Unterstützung sorgten zum anderen einige gut ausgefallene Konjunkturdaten. Abgerundet wurde das positive Umfeld durch gut aufgenommene Quartalszahlen etlicher Unternehmen. Die dünneren Umsätze am Feiertag und dem folgenden Brückentag begünstigten die Aufwärtsbewegung zusätzlich, da an solchen Tagen weniger Aufträge ausreichen, um die Indizes spürbar zu bewegen.

Wir stellen den Marktbericht der Südseiten der Börse München vor…