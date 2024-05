"Trotz unserer globalen Reichweite und unseres breiten Portfolios konnten wir die Herausforderungen des ersten Quartals 2024 nicht vollständig bewältigen. Geopolitische Spannungen und anhaltende Inflation belasteten die Nachfrage und führten zu Preisdruck." Er fügte hinzu: "Wir bleiben jedoch vorsichtig optimistisch für den Rest des Jahres 2024", so Christian Kohlpaintner, CEO von Brenntag, in einer Stellungnahme.

Beide Geschäftsbereiche von Brenntag blieben unter den Vorjahreswerten. Brenntag Specialties erzielte einen operativen Rohertrag von 286,3 Millionen Euro (-8,3 Prozent). Das operative EBITA sank um 22,8 Prozent auf 107,5 Millionen Euro. Der Bereich Life Science, der 70 Prozent des Segments ausmacht, zeigte leichte Verbesserungen.

Brenntag Essentials steigerte die Absatzmengen, verzeichnete jedoch einen Rückgang des operativen Rohertrags um 3,8 Prozent auf 698,1 Millionen Euro. Das operative EBITA sank um 23,2 Prozent auf 186,2 Millionen Euro. Besonders EMEA, Nordamerika und Lateinamerika litten unter höheren Transportkosten.

Strategie und Ausblick

Kristin Neumann, CFO von Brenntag, betont: "Wir haben Maßnahmen ergriffen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken. Trotz der Herausforderungen halten wir an unserer 'Strategy to Win' fest." Brenntag präzisiert seine Prognose für 2024 und erwartet ein operatives EBITA am unteren Ende der Spanne von 1,23 bis 1,43 Milliarden Euro. Analysten von Warburg Research schätzen den Wert auf 1,29 Milliarden Euro. Im Tradegate-Handel verlor die Aktie um die 10 Prozent an Wert.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,00 % und einem Kurs von 71,00EUR auf Tradegate (14. Mai 2024, 12:20 Uhr) gehandelt.