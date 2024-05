Die Novavax-Aktie beendete den Montagshandel um fast 50 Prozent höher bei 13,11 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit Dezember 2022. Auch am Dienstag haussieren die Titel vorbörslich. Die Aktien hatten sich am Freitag bereits verdoppelt, nachdem der Deal mit Sanofi bekanntgegeben wurde.

Allein der Kursanstieg vom Freitag bescherte Shortsellern nach Angaben von S3 Partners Papierverluste von rund 255 Millionen US-Dollar. Die Biotech-Aktie ist für Leerverkäufer eine enge Position, da weniger als eine Million Aktien zur Verfügung stehen, um neue Verkäufe zu unterstützen, so S3.

Novavax gehört mit einem Leerverkaufsvolumen von über 50 Millionen US-Dollar zu den am stärksten geshorteten Aktien in den USA. "Viele Leerverkäufer werden wohl noch eine Weile ausharren und in den nächsten Tagen nach besseren Ausstiegspreisen Ausschau halten", so Ihor Dusaniwsky, Managing Director Predictive Analytics bei S3.

Novavax hatte am Freitagmorgen mitgeteilt, dass es sich mit Sanofi auf ein Lizenzabkommen zur weltweiten Vermarktung seines Impfstoffs Covid-19 geeinigt habe. Wie das Unternehmen sagte, wird es im Rahmen des Abkommens bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar erhalten, einschließlich Meilensteinzahlungen, und könne so die Warnung vor dem Fortbestand des Unternehmens aufheben, die erstmals im Februar 2023 ausgesprochen wurde, da erhebliche Zweifel an der Überlebensfähigkeit des Unternehmens bestanden.

"Das hilft unserem Geschäft wirklich. Wir sind weiterhin gut kapitalisiert, der Fortführungsstopp wird aufgehoben, und wir haben die Möglichkeit, unsere Strategie stärker auf das auszurichten, was wir am besten können – nämlich allen unseren Stakeholdern, einschließlich unserer Aktionäre, zusätzlichen Nutzen zu bringen", sagte Novavax-CEO John Jacobs in einem Interview mit CNBC.

In einer Mitteilung vom Sonntag erklärte Roger Song, Analyst bei Jefferies, dass die Übernahme Novavax erhebliches Kapital zuführen und das Wachstum des Unternehmens unterstützen wird. "Wirtschaftlich gesehen ist das Geschäft sehr lukrativ und einflussreich", schrieb Song.

Demnach trage die Vorauszahlung dazu bei, die Bedenken der Investoren hinsichtlich der Fortführungswarnung von Novavax zu zerstreuen, und dass die Meilensteinzahlungen für das Unternehmen "signifikant und relativ kurzfristig" seien, da sie nicht an den Umsatz gebunden sind. In der Zwischenzeit würden die Tantiemen jedes Jahr einen stetigen Einkommensstrom liefern, so Song weiter. Er fügte hinzu, dass das Geschäft die proteinbasierte Impfstoffplattform des Unternehmens "validiert".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

