Zudem wird Reuters zufolge Uber neue Aktien des deutschen Unternehmens kaufen. Dieser Schritt soll die Liquidität von Delivery Hero stärken, das mit wachsendem Wettbewerb in Asien zu kämpfen hat. Asien ist für Delivery Hero der größte Markt. Doch um die Rentabilität zu steigern, veräußere das Unternehmen einige seiner Vermögenswerte in der Region.

Im Rahmen des Deals übernimmt Uber das Foodpanda-Geschäft in Taiwan für 900 Millionen US-Dollar in bar. Zusätzlich kauft Uber für 300 Millionen US-Dollar neu ausgegebene Aktien von Delivery Hero zu je 33 Euro, was einem Aufschlag von 30 Prozent auf den Schlusskurs der Aktie am Montag entspricht. Einen Preis, den die Aktie nach einem starken Anstieg fast schon innehat.

Obwohl Online-Plattformen nur einen kleinen Teil des umkämpften taiwanesischen Essensliefermarkts ausmachen, war das Foodpanda-Geschäft in Taiwan in den vergangenen 12 Monaten, die am 31. März endeten, hinsichtlich der bereinigten Kerngewinne ausgeglichen. Das Unternehmen wickelte in diesem Zeitraum Transaktionen im Wert von 1,6 Milliarden Euro ab.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion