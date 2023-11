JEFFERIES stuft Workday auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Workday nach Quartalszahlen von 275 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragsbestand des Software-Entwicklers sei auf Sicht von zwölf Monaten gestiegen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit dem Ausblick auf das laufende vierte Geschäftsquartal habe das Management zudem eine gute Einschätzbarkeit der Auftrags-Pipeline demonstriert./bek/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 22:29 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2023 / 22:29 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Workday (A) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +9,12 % und einem Kurs von 235,7EUR gehandelt.



