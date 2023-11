LUXEMBURG - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown steckt auch nach neun Monaten wegen des schwachen Umfelds unter dem Strich tief in den roten Zahlen. Die Anleger reagierten am Mittwoch erwartbar negativ, der Vorstand bestätigte jedoch die Jahresprognose. Durch die Abwertung des Immobilienportfolios belief sich der Nettoverlust auf knapp 1,4 Milliarden Euro nach rund 578 Millionen Euro Gewinn vor einem Jahr, wie das Unternehmen zur Wochenmitte in Luxemburg mitteilte. Den überwiegenden Teil des Fehlbetrags hatte der Konzern bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 verbucht.

AMSTERDAM/SILVER SPRING - Der Medizintechnikhersteller Philips hat erneut Ärger mit der US-Aufsichtsbehörde FDA (Food and Drug Administration) im Zusammenhang mit seinen Beatmungsgeräten. Dabei dürfte der in der Vergangenheit viel kritisierte Schaumstoff allerdings nicht erneut das Problem sein - dieses Mal ist die Rede von Überhitzungsrisiken. Die Aktie der Niederländer geriet am Mittwoch unter Druck.

ROUNDUP: Signa Holding von Immobilien-Milliardär Benko meldet Insolvenz an

WIEN - Die Signa Holding GmbH des österreichischen Immobilien- und Handelsunternehmers René Benko hat ein Insolvenzverfahren angekündigt. Die Holding werde am Mittwoch beim Handelsgericht Wien die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung beantragen, teilte die Signa-Gruppe mit. "Trotz erheblicher Bemühungen in den letzten Wochen konnte die erforderliche Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung nicht in ausreichendem Maße sichergestellt werden", hieß es in der Mitteilung.

ROUNDUP: GM will 2024 höhere Kosten durch Tarifeinigung komplett einsparen

DETROIT - Der US-Autoriese General Motors will die höheren Kosten durch eine Einkommenserhöhung von 25 Prozent im kommenden Jahr komplett durch Sparmaßnahmen ausgleichen. Dabei will der Konzern auch erheblich weniger Geld für seine Robotaxi-Tochter Cruise ausgeben als 2023. Die selbstfahrenden Autos von Cruise stehen nach einem Unfall in San Francisco weitgehend still und die Expansionspläne für das Geschäft werden gebremst.

Fraport-Chef peilt für 2025 Dividenden an - derzeit keine großen Übernahmen

FRANKFURT - Fraport -Chef Stefan Schulte rechnet für übernächstes Jahr mit der Wiederaufnahme von Dividenden. "Wir wollen 2025 einen positiven freien Cashflow generieren", sagte der Manager der "Börsen-Zeitung" (Mittwochausgabe). Dann werde man auch wieder dividendenfähig sein. "Derzeit würden wir deshalb als Fraport mehrheitlich kein großes Ticket in Sachen Zukauf machen."

Saudi-Arabien will beim Londoner Flughafen Heathrow einsteigen

LONDON - Saudi-Arabien will beim Londoner Flughafen Heathrow einsteigen. Der Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) will laut einer Mitteilung vom Mittwoch zehn Prozent der Anteile übernehmen, die bisher vom Baukonzern Ferrovial gehalten werden. Ferrovial war bisher der größte Anteilseigner und will sich nun von seinen insgesamt 25 Prozent trennen. Davon sollen neben dem Verkauf an Saudi-Arabien 15 Prozent an die französische Beteiligungsgesellschaft Ardian gehen. Mit dem Verkauf will das Unternehmen rund 2,37 Milliarden Pfund (2,73 Mrd Euro) einnehmen. Der Flughafen Heathrow im Westen Londons ist der größte Airport Großbritanniens und zählt zu den führenden in Europa.

-Unitedhealth rechnet 2024 mit überraschend viel Umsatz -Prosus sieht operative Profitabilität bei E-Commerce-Unternehmen zum Greifen nah -ROUNDUP: Amazon stellt Chatbot für Unternehmen vor

-Sieg in Mailand: BVB vorzeitig im Achtelfinale der Champions League -ROUNDUP: Unternehmer Heinz Dürr im Alter von 90 Jahren gestorben -Gamescom findet 2024 erstmals auch in Brasilien statt -Wohnungswirtschaft: Absturz am Wohnungsbau geht weiter -Tesla verklagt schwedisches Logistikunternehmen wegen Streiks -Früherer Bahn-Chef Grube wird neuer Chef-Aufseher bei Vodafone -Belgien: Weitere Verlängerung für Atommeiler nicht ausgeschlossen -Smartphone-Bank N26 auf dem Weg in die Gewinnzone

-Hamburg: Signa Holding kein Vertragspartner bei Elbtower-Projekt -Kreise: Signa-Insolvenz vorerst ohne Folgen für Galeria Karstadt Kaufhof -Gewerkschaften wollen mehr Arbeitsplätze im europäischen Schiffbau -Klimawissen trotz Sorge vor Folgen der Erderwärmung gesunken -Eurofighter sollen für elektronischen Kampf ausgerüstet werden -Forscher: Kernfusion hat zuletzt wichtige Fortschritte verbucht -Energieberater-Verband: Aussetzen von Förderungen existenzbedrohend -Heiß diskutiertes EU-Naturschutzgesetz nimmt entscheidende Hürde -Bankenaufseher erwartet raschere Weitergabe höherer Zinsen an Sparer -ROUNDUP: EU-Einigung auf neue Schadstoffregeln für Industrie und Bauern°

