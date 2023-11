Birkenstock-Aktie übertrifft erstmals Ausgabepreis von 46 US-Dollar nach November-Rally

Die Aktien von Birkenstock haben erstmals seit dem Börsengang vor anderthalb Monaten den Ausgabepreis von 46 US-Dollar überschritten. Nach einem schwachen Start konnten sich die Papiere langsam wieder erholen und profitierten von der November-Rally an den Märkten. Am Dienstag nahm der Kurs ordentlich Fahrt auf und setzte diesen Trend am Mittwoch fort. Im Handelsverlauf erreichte die Aktie einen Höchststand von 46,60 Dollar, bevor sie zum Schluss auf 45,75 Dollar zurückfiel.

Der deutsche Sandalenhersteller Birkenstock hatte beim Börsengang Anfang Oktober mit Sorgen der Investoren um die Kauflust der Verbraucher zu kämpfen. Der Kurs fiel am ersten Handelstag um fast 13 Prozent unter den Ausgabepreis. Doch gute Marktzahlen zum Start des Weihnachtsgeschäfts, insbesondere rund um den Black Friday, beruhigten die Anleger und ließen den Aktienkurs in den letzten Tagen kräftig steigen.