WELL Ventures gibt neue Investition und erfolgreiche Folgefinanzierungsaktivitäten in seinem Portfolio mit erstklassigen Kapitalgebern bekannt

- WELL Ventures freut sich bekannt zu geben, dass seine Portfoliounternehmen weiterhin Gelder zu attraktiven Bewertungen bei erstklassigen Kapitalgebern in allen Teilen der Welt aufbringen.

- WELL Ventures hat eine neue Investition in ORX AI getätigt – ein Unternehmen, das moderne künstliche Intelligenz einsetzt, um die Effizienz von Operationssälen zu optimieren und das Umsatzmanagement im Gesundheitswesen zu rationalisieren.

- doctorly GmbH, ein Beteiligungsunternehmen von WELL Ventures, das einzige risikokapitalfinanzierte Start-up in Deutschland, das zum Verkauf von Praxismanagement-Software berechtigt ist, hat eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 6,7 Millionen EUR in der Series A Extension erhalten. Die Runde wurde von Simon Capital mit Sitz in Düsseldorf geleitet und beinhaltete eine Beteiligung der Geschwister Oetker Beteiligungen KG, UNIQA Ventures und HEALWELL AI (TSX: AIDX), einer Beteiligungsgesellschaft von WELL.

Vancouver (British Columbia) und Toronto (Ontario), 30. November 2023 / IRW-Press / – WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL) (OTCQX: WHTCF) („WELL“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit, dessen Hauptaugenmerk auf die positive Beeinflussung von Gesundheitsergebnissen gerichtet ist, indem es Technologien einsetzt, um Gesundheitsdienstleister und deren Patienten in allen Teilen der Welt zu unterstützen, freut sich, eine Reihe von strategischen Investitionsentwicklungen bekannt zu geben, die seine führende Rolle bei der Förderung von Innovationen im Bereich der digitalen Gesundheitstechnologie unterstreichen.

Hamed Shahbazi, Gründer und CEO von WELL, sagte: „Wir freuen uns, unsere neue Investition in ORX AI bekannt zu geben und zu sehen, dass die Portfoliounternehmen von WELL Venture, Pillway und doctorly, in diesem schwierigen Finanzierungsumfeld weiterhin Kapital mit außergewöhnlichen Partnern aufbringen. Wir sind davon überzeugt, dass dies ein Beweis für die Qualität der Unternehmen und Betreiber ist, die im Herzen des Investitionsprogramms von WELL stehen, sowie für unseren rigorosen Ansatz bei der Kaufprüfung und der Umsetzung nach der Transaktion.