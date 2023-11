HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Freenet von 27,30 auf 28,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Mobilfunkanbieters kombinierten eine stabile Dividende mit gleich mehreren Kurskatalysatoren, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So könne eine engere Partnerschaft mit Telefonica Deutschland den Umsatz und die Margen antreiben. Im Jahr 2025 dürfte zudem die Sparte TV & Media verstärkt zum Ergebnis beitragen./bek/ajx

Die freenet Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 25,78EUR gehandelt.