QYOU Media verzeichnet starkes Wachstum im abgeschlossenen Quartal - Umsatz steigt um 29%

Das in Indien und den Vereinigten Staaten tätige Unternehmen QYOU Media hat seine Finanzergebnisse für das abgeschlossene Quartal zum 30. September 2023 veröffentlicht. Das Unternehmen, das von Social-Media-Stars und Digital-Content-Autoren erstellte Inhalte produziert und vertreibt, verzeichnete im zehnten Quartal in Folge ein Wachstum des Quartalsumsatzes im Jahresvergleich. Der Umsatz betrug 7.279.874 US-Dollar, was auf eine starke Wachstumsdynamik hinweist. Das bereinigte EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 29 % auf 910.507 US-Dollar, hauptsächlich aufgrund des Rückgangs des US-Umsatzes und höherer Investitionen in das Direct-to-Consumer-Gaming-Geschäft. Der Nettoverlust verbesserte sich um 9 % auf 193.311 US-Dollar. Das Unternehmen verfügt über Zahlungsmittel in Höhe von 1.701.522 US-Dollar. CEO Curt Marvis äußerte sich zuversichtlich über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und betonte die positiven Auswirkungen neuer Gaming-Partnerschaften. QYOU Media ist ein wachstumsstarkes Creator-Media-Unternehmen, das monatlich über eine Milliarde Konsumenten weltweit erreicht. Es produziert und vertreibt Inhalte über verschiedene Plattformen und verfügt über eine starke Präsenz in Indien und den USA. Das Unternehmen ist auch im Bereich Influencer-Marketing aktiv und hat mehrere Auszeichnungen erhalten. Trotz der Herausforderungen durch den Schauspieler- und Autorenstreik in den USA ist das Unternehmen zuversichtlich, dass es sein Wachstum fortsetzen kann.

Die QYOU Media Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,080EUR gehandelt.