WARBURG RESEARCH stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik nach einem Kapitalmarkttag von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Veranstaltung habe seine positive Haltung zur Aktie des Technologiekonzerns untermauert, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine der Hauptbotschaften sei gewesen, dass das Unternehmen vorerst aus eigener Kraft Wachstum erzielen möchte - und dies über 2025 hinaus. Er rechnet auch mit einer weiteren Verbesserung der Profitabilität./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 26,52EUR gehandelt.