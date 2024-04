Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX, SDAX, Dow Jones und S&P 500 sind im Plus, während der MDAX und TecDAX im Minus stehen. Der DAX hat mit einem Plus von 0,49% eine positive Entwicklung gezeigt und steht aktuell bei 17.859,94 Punkten. Ebenfalls im Plus sind der SDAX mit einem leichten Anstieg von 0,03% auf 14.014,72 Punkte und der Dow Jones mit einem Anstieg von 0,25% auf 37.921,15 Punkte. Der S&P 500 hat ebenfalls zugelegt und steht mit einem Plus von 0,19% bei 5.065,04 Punkten. Im Gegensatz dazu stehen der MDAX und der TecDAX im Minus. Der MDAX hat einen leichten Rückgang von 0,13% zu verzeichnen und steht aktuell bei 25.959,43 Punkten. Der TecDAX hat mit einem Minus von 0,66% die größte negative Entwicklung unter den genannten Indizes und steht aktuell bei 3.276,24 Punkten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mehrheit der Indizes eine positive Entwicklung zeigt, obwohl der TecDAX einen deutlichen Rückgang verzeichnet.Der DAX zeigt die stärkste positive Entwicklung unter den genannten Indizes.Die Topwerte im DAX waren adidas mit einem Anstieg von 8.69%, gefolgt von Commerzbank mit 1.84% und Zalando mit 1.78%. Die Flopwerte waren Merck mit einem Rückgang von -2.51%, Airbus mit -2.81% und Continental mit -5.41%.Im MDAX konnten sich Aroundtown mit einem Anstieg von 3.58%, Lanxess mit 3.15% und Aurubis mit 2.77% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Jenoptik mit -3.01%, AIXTRON mit -3.20% und Carl Zeiss Meditec mit -5.10%.Borussia Dortmund führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 4.99%, gefolgt von ProSiebenSat.1 Media mit 4.42% und ADTRAN Holdings mit 2.92%. Die Flopwerte waren Nagarro mit -2.47%, BayWa mit -5.36% und Varta mit -8.86%.Die Topwerte im TecDAX waren SMA Solar Technology mit einem Anstieg von 1.53%, gefolgt von freenet mit 1.22% und CompuGroup Medical mit 1.17%. Die Flopwerte waren Jenoptik mit -3.01%, AIXTRON mit -3.20% und Carl Zeiss Meditec mit -5.10%.Im Dow Jones konnten sich Unitedhealth Group mit einem Anstieg von 1.65%, Goldman Sachs Group mit 1.42% und Nike (B) mit 0.66% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Boeing mit einem Rückgang von -1.16%, Intel mit -1.52% und Travelers Companies mit -8.04%.Die Topwerte im S&P 500 waren United Airlines Holdings mit einem Anstieg von 12.60%, gefolgt von Globe Life mit 5.50% und GE Vernova mit 4.21%. Die Flopwerte waren Old Dominion Freight Line mit einem Rückgang von -5.35%, Prologis mit -5.92% und Resmed mit -6.06%.