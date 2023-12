Coniagas Battery Metals Inc. erhält bedingte Notierung an TSX Venture Exchange

Coquitlam (British Columbia) – 4. Dezember 2023 / IRW-Press / – Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSX-V: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-%-Tochtergesellschaft Coniagas Battery Metals Inc. („Coniagas“) von der TSX Venture Exchange in Zusammenhang mit der bereits zuvor bekannt gegebenen „Ausschüttung“ der Aktien und Warrants von Coniagas an die Aktionäre des Unternehmens im Rahmen einer geplanten Vereinbarung gemäß dem Canada Business Corporations Act eine bedingte Notierung erhalten hat. Das Unternehmen wird nun beim Obersten Gerichtshof von British Columbia einen endgültigen Beschluss für die geplante Vereinbarung beantragen.

Die endgültige Genehmigung der Notierung von Coniagas an der TSX Venture Exchange und der Beginn des Handels unterliegen einer Reihe von Standardbedingungen sowie dem Abschluss der bereits zuvor bekannt gegebenen Finanzierungen in Höhe von mindestens 850.000 $ durch Coniagas. Canada Silver Cobalt wird die Aktionäre über den Zeitplan für die geplante Ausgabe der Aktien und Warrants von Coniagas durch das Unternehmen, einschließlich eines Stichtags für die Ausgabe und eines Datums für den Beginn des Handels, auf dem Laufenden halten.

Über Canada Silver Cobalt Works Inc.

Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.

Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind - siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, „NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada“, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.