QYOU Media: HEALWELL AI erwirbt Pentavere - Revolution in der Medienbranche?

HealWell Ai Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich Data-Science und KI, hat erfolgreich eine Mehrheitsbeteiligung an der Pentavere Research Group Inc. erworben, einem Spezialisten für KI im Gesundheitswesen. Diese strategische Akquisition eröffnet HealWell neue Möglichkeiten und Potenziale im Technologie- und Gesundheitssektor.

