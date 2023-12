Wirtschaft und Inflation überholen Fachkräfte und Technologie als wichtigste Risiken für globale Wirtschaftsführer im kommenden Jahr laut einer Umfrage von Protiviti und der NC State University

Die 12. jährliche Umfrage „Executive Perspectives on Top Risks for 2024 and a Decade Later" wurde von der internationalen Beratungsfirma Protiviti und der Enterprise Risk Management-Initiative (ERM-Initiative) des Poole College of Management der NC State University durchgeführt. Im Rahmen der Studie wurden weltweit mehr als 1.100 Vorstandsmitglieder und C-Suite-Führungskräfte von Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen befragt. Dabei sollten sie 36 makroökonomische, strategische und operative Risiken auf einer gleitenden Skala von 1 bis 10 über einen Zeithorizont von einem Jahr (2024) und einem Jahrzehnt (2034) bewerten.

Die Top-Risiken für 2024

Bei den wichtigsten Risiken für das kommende Jahr war eine signifikante Trendwende zu beobachten. Sechs der Top-10-Risiken aus der Liste des Vorjahres – darunter auch das kurzfristige Risiko mit der höchsten Bewertung – sind nicht mehr unter den Top-10-Risiken für 2024 zu finden. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Inflationsdruck stelten das größte Risiko bezog Jahr 2024. Ein Trend, der sich bereits in den Umfragen der letzten beiden Jahre abzeichnete, setzt sich fort: Fachkräfte zu finden und zu halten und zugleich die Kultur und den Arbeitsplatz weiterzuentwickeln, zählt weiterhin zu den größten Problemstellen. Von den 36 makroökonomischen, strategischen und betrieblichen Risiken, die in der Umfrage bewertet wurden, sind die fünf wichtigsten Risiken für 2024: