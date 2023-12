Clean Vision Corporation fördert mit der Gründung von Clean-Seas UK seine globale Präsenz und lanciert ein Investment mit grünen Anleihen

LOS ANGELES, CA / ACCESSWIRE / 12. Dezember 2023 / Clean Vision Corporation (OTCQB:CLNV) („Clean Vision“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen im Bereich des innovativen Kunststoff-Recyclings und der Entwicklung sauberer Kraftstoffe, ist stolz, die Gründung seiner Tochtergesellschaft, Clean-Seas Partners UK Limited („CS-UK“), bekannt zu geben. CS-UK wurde zu dem Zweck gegründet, die demnächst erwarteten Anlagen des Unternehmens zur Umwandlung von Kunststoffabfällen in der Europäischen Union, in Osteuropa und Südostasien einzuführen. CS-UK wird die Zielsetzung des Unternehmens weiterverfolgen, das Problem des kosteneffizienten Upcyclings der großen Mengen von an Land generierten Kunststoffabfällen zu lösen, bevor diese in die weltweiten Ozeane eingeleitet werden; dazu wird es das zum Patent angemeldete Plastic Conversion Network („PCN“) zur Erweiterung seines bestehenden Anlagen-Portfolios nutzen mit dem Ziel, nachhaltige Lösungen für die weltweiten Probleme durch die Verschmutzung mit Plastikabfällen bereitzustellen. CS-UK wird auch entscheidend dazu beitragen, dass Clean Vision als Unternehmen im Bereich Environmental, Social and Governance („ESG“) anerkannt wird, da CS-UK als Treuhänder für die Finanzmittel fungieren wird, die gegebenenfalls durch unser vor kurzem angekündigtes Green Bond Offering beschafft werden. Gegenwärtig gehen wir davon aus, dass wir durch das Angebot von Anleihen bis zu 340 Millionen $ beschaffen werden.

Unter der Führung seines Managing Director Shaun Wootton, der ebenfalls als unser Executive Director für Asien fungiert, wird CS-UK seine bestehenden Geschäftsbeziehungen im gesamten Gebiet des Nahen Ostens, von Südostasien und Europa einsetzen mit dem Ziel, durch strategische Projektentwicklung und Investitionsförderung einen positiven ökologischen Einfluss auszuüben. CS-UK wird zusammen mit unserer hundertprozentigen Tochtergesellschaft Clean-Seas, Inc., eine entscheidende Rolle bei der Förderung einer verantwortungsbewussten Umwandlung von Kunststoff-Ausgangsmaterialien in saubere Brennstoffe und in AquaH, unseren markengeschützten grünen Wasserstoff, spielen; damit wird es einen Beitrag zur weltweiten Wende hin zur Kunststoff-Kreislaufwirtschaft leisten und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen reduzieren.