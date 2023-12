Dr. Magnus Baringer Mit der Online-Rezeption von 321 MED GmbH zur digitalen Alltagsentlastung (FOTO)

Schwandorf (ots) - Ständig klingelnde Telefone, überquellende E-Mail-Postfächer

und unzufriedene Patienten - so sieht der Alltag in vielen Praxisbetrieben aus.

Dabei gibt es eine einfache Lösung, um das Team zu entlasten und endlich den

Patienten gerecht werden zu können. Der Schlüssel lautet digitales Umdenken. Dr.

Magnus Baringer ist Mediziner und IT-Experte und hat eine Online-Rezeption

entworfen, die bereits von hunderten Praxen und Kliniken sowie über 2 Millionen

Patienten genutzt wird. Wie genau eine solche Online-Rezeption den Praxisalltag

erleichtern kann und wie vor allem die Patienten von diesem System profitieren,

erfahren Sie hier.



Die Überlastung in Arztpraxen und Kliniken steigt rasant an: Hohes

Patientenaufkommen sorgt dafür, dass das Personal vor wachsenden

Herausforderungen steht - permanentes Telefonklingeln, überlastete Mitarbeiter

und unzufriedene Patienten prägen den Arbeitsalltag. Meist ist es kaum möglich,

den Patienten gerecht zu werden und gleichzeitig die Rezeption zu betreuen. "Es

ist einfach eine horrende Belastung für das Team, trotz Mitarbeitermangel alles

unter einen Hut zu bekommen", erklärt Dr. Magnus Baringer von der 321 MED GmbH.

"Doch leider wirkt sich eine schlechte Erreichbarkeit negativ auf die

Zufriedenheit der Patienten aus, was der Praxis langfristig ungemein schadet."