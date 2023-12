Noram bringt Bohrloch CVZ-87 bis in eine Tiefe von 568 Fuß (173,13 m) nieder und durchteuft günstige Tonsteine auf rund 455 Fuß (139 m) unweit der Oberfläche

Vancouver, British Columbia – 20. Dezember 2023 / IRW-Press / – Noram Lithium Corp. („Noram“) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) freut sich, die Fertigstellung des Kernbohrlochs CVZ-87, der vierten Bohrung seines 10 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Zeus in Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada bekannt zu geben. Bei dem Bohrloch handelte es sich um eine Infill-Bohrung, die der genaueren Abgrenzung der zuvor bekannt gegebenen Mineralressource dienen soll. Es wird erwartet, dass dieses Bohrloch zusammen mit den anderen Bohrungen dieser Bohrphase einen Teil der vermuteten Ressource in die Kategorie „angedeutet“ und einen Teil der angedeuteten Ressource in die Kategorie „nachgewiesen“ im Kernbereich der Hauptlagerstätte aufwerten wird.

Abbildung 1 – Abtragungsprofil der Lithologien in CVZ-87.

Bohrloch CVZ-87 wurde bis in eine Tiefe von 568 Fuß (173,13 m) niedergebracht. Der Bohrkern wurde gereinigt, protokolliert und fotografiert und wird derzeit von der Crew des unabhängigen Beratungsunternehmens Big Rock Exploration aus Duluth (Minnesota, USA) für die Analyse beprobt. Die Beprobung des Kerns nach einem branchenüblichen QA/QC-Protokoll ist im Gange. Die Proben werden zur Analyse an die Einrichtung von ALS Laboratories in Reno (Nevada) überstellt. Die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Wie auch in nahegelegenen, zuvor niedergebrachten Bohrungen durchteufte das Bohrloch CVZ-87 einen mächtigen Abschnitt mit olivfarbenen, blauen und blauschwarzen Tuffsteinen und Schlammsteinen, die in der Vergangenheit hohe Lithiumgehalte enthielten. CVZ-87 durchschnitt einen Abschnitt dieser vielversprechenden Lithologien auf etwa 455 Fuß (139 m) in einer Tiefe von 8 Fuß bis 463 Fuß (2,4 bis 141,1 m). In Abbildung 1 ist eine Darstellung des Abtragungsprofils der Lithologien in diesem Bohrloch zu sehen.

Nach Fertigstellung von CVZ-87 wurde das Bohrgerät an den Standort des Bohrlochs CVZ-88 verlegt und hat dort mit der Bohrung begonnen. Der aktuelle Stand der Bohrungen im Rahmen des Phase-VII-Programms ist in Abbildung 2 veranschaulicht. Ein Foto des Bohrgeräts der Titan Drilling Company ist in Abbildung 3 zu sehen.

Abbildung 2 - Aktueller Stand der Phase-VII-Bohrungen.

Abbildung 3 – Bohrgerät von Titan Drilling am Standort von CVZ-87.