JEFFERIES stuft Orsted auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted nach getroffenen Investitionsentscheidungen für den Offshore-Windpark Hornsea 3 auf "Hold" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Analyst Ahmed Farman erachtet die Angaben der Dänen als positiv für den Wachstumspfad des Unternehmens, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Die Vorhersagbarkeit, wie Orsted mit seiner angespannten Bilanz die Projektinvestitionen finanzieren könne, sei gleichwohl weiterhin begrenzt./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2023 / 10:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 10:38 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Orsted Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,84 % und einem Kurs von 49,66EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: Orsted

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m