BioNxt Solutions gibt Abschluss der Toxizitätsstudie zu Cladribine ODF und Finanzierung bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / ACCESSWIRE / 22. Dezember 2023 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT) (OTCQB: BNXTF) (FWB: BXT) freut sich bekannt zu geben, dass die erstmals am 20. November 2023 angekündigte Toxizitätsstudie zu seinem proprietären Cladribin-Produkt auf Basis eines Schmelzfilms („ODF“) für die Behandlung der Multiplen Sklerose („MS“) nunmehr abgeschlossen ist. Die Studie wurde von einer europäischen Auftragsforschungsorganisation im Einklang mit den regulatorischen EU-Leitlinien für Medizinprodukte durchgeführt. Die Ergebnisse der Toxikologiestudie werden voraussichtlich im Januar 2024 vorliegen. Das Unternehmen liegt mit der im ersten und zweiten Quartal 2024 vorgesehenen GMP-konformen Produktentwicklung und Chargenherstellung im Plan. Die Vorbereitung und Einreichung der entsprechenden Unterlagen zum Prüfpräparat (Investigational Medicinal Product Dossier/IMPD) für Europa ist im zweiten Quartal 2024 geplant.

Cladribin wurde in mehr als 75 Ländern, unter anderem von der US-Arzneimittelbehörde („FDA“) und der Europäischen Arzneimittel-Agentur („EMA“), für eine Reihe von Indikationen zugelassen, zu denen auch hochaktive Formen der schubförmig remittierenden Multiplen Sklerose („MS“) sowie bestimmte Formen der Leukämie zählen. MS stellt das größte Marktsegment für den Verkauf von Cladribin dar. Weltweit leben rund 2,3 Millionen Menschen mit MS, wobei die höchste Prävalenz in Nordamerika und Europa zu verzeichnen ist (Quelle: Atlas of MS). Der globale Arzneimittelmarkt für Multiple Sklerose dürfte nach Angaben von Market.us bis zum Jahr 2033 einen Spitzenwert von 41 Milliarden US-Dollar erreichen.

Des Weiteren gibt das Unternehmen eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung von bis zu 6.000.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zum Preis von 0,40 $ pro Einheit bekannt, mit der ein Bruttoerlös von bis zu 2.400.000 $ generiert werden soll (die „Platzierung“). Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie aus dem Aktienkapital des Unternehmens (eine „Aktie“) sowie der Hälfte eines Warrants, der zum Kauf einer Aktie berechtigt (jeder ganze Warrant gilt als „Warrant“), zusammen. Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum (das „Abschlussdatum“) zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie (eine „Warrant-Aktie“) zum Preis von 0,70 $ pro Warrant-Aktie.