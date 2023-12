Die Biotechnologie-Branche ist zwar sehr facettenreich und ein Ort für lukrative Innovation, doch dieses Jahr fiel das Kursplus bei vielen Aktien eher bescheiden aus. Grund hierfür sind unter anderem ein zu zögerliches Vorankommen in der Forschung und Entwicklung sowie hohe Finanzierungs- und Kapitalkosten per se. Neben der allgemeinen Verunsicherung an den Finanzmärkten ist das die Folge der geopolitischen Konflikte und makroökonomischer Herausforderungen, wie etwa die hohe Inflation.

Um die aussichtsreichsten Kandidaten der Branche zu finden, haben die Experten der Bank of America sich den US-Sektor angesehen und diesen nach bestimmten Kriterien gefiltert, wie einer robusten Datenlage, kurzfristigen Katalysatoren, späten Entwicklungsphasen und anderen, positiven regulatorischen Aussichten. Im Zuge dessen haben sie vier Biotechnologie-Aktien ausgemacht, die ihrer Einschätzung nach im nächsten Jahr outperformen sollten.