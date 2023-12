Robert Half ist die zweithäufigste S&P 500-Aktie, zu der die von S&P Global Market Intelligence befragten Analysten eine äußerst negative Meinung haben. Die Analysten erwarten, dass die Aktien des Personalvermittlungsunternehmens in den nächsten zwölf Monaten um mehr als 14 Prozent fallen werden. Der Gewinn des Unternehmens wird in diesem Jahr voraussichtlich um fast 36 Prozent sinken. Darüber hinaus gehen die Analysten davon aus, dass sich der Gewinn des Unternehmens im Jahr 2024 nur um 1,8 Prozent erholen wird.

Weitere Titel auf der Sell-Liste sind Intel, mit einem erwarteten Kursrückgang um 13,8 Prozent im kommenden Jahr und Expeditors International of Washington. Die Aktie werde demnach um 12,5 Prozent in den kommenden zwölf Monaten fallen. Einstellige Kursrückgänge werden bei Southwest Airlines, Paramount Global, IBM, Etsy, Expedia und Fair Isaac erwartet – mit einem Minus zwischen 9,8 und 8,2 Prozent.

