Innerhalb weniger Tage hat sich die Aktie von Defense Metals kurz vor Weihnachten mehr als verdoppelt. Auch wenn das Kursniveau des Entwicklers eines Seltene Erden-Projekts in Kanada nicht ganz gehalten werden konnte, geht die Aktie mit neuem Schwung in das Jahr 2024. Bald stehen wichtige Daten an. Fallen auch diese positiv aus, könnte die aktuelle Bewertung von rund 50 Mio. CAD ein echtes Schnäppchen sein. Ein Schnäppchen ist Plug Power trotz des massiven Kursverfalls nicht. Der Wasserstoff-Spezialist muss wachsen und dabei den Weg zum Break-even beschleunigen. Dabei soll der E-Commerce-Gigant Amazon helfen. Von großen Geschäften in den USA kann BYD bisher nur träumen. Der Markt ist für chinesische E-Auto-Hersteller geschlossen. Zu Recht?Lesen sie den Artikel hier weiter