NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Technologiekonzern Synopsys steht einem Pressebericht zufolge kurz vor einem offiziellen Übernahmeangebot für das auf Simulationssoftware spezialisierte Unternehmen Ansys . Wie das "Wall Street Journal" am Freitag berichtete, will Synopsys 400 Dollar je Ansys-Aktie auf den Tisch legen.

An der Technologiebörse Nasdaq zogen die Ansys-Anteile zuletzt um ein Prozent auf etwas mehr als 347 Dollar an. Die Titel des auf Halbleiter-Design-Software ausgerichteten Synopsis-Konzerns gaben um 1,4 Prozent nach.