Aktien: Meine Prognose für 2024 Das neue Jahr hat angefangen und auch in diesem Jahr stelle ich einen Ausblick, was ich für das Jahr 2024 erwarte. In dieser Ausgabe schauen wir gemeinsam auf die neuesten Wirtschaftsdaten aus den USA und was wir daraus ableiten können. Wir zeigen Euch, worauf es für Trader und Investoren jetzt wirklich ankommt.