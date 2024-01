Seit der Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs in den USA am 10. Januar befindet sich der Kryptowährungsmarkt in einer Phase der Unsicherheit und Schwankungen. Laut Wolfe Research könnte diese Phase für Bitcoin noch einige Zeit anhalten und die Kryptowährung belasten.

Analyst Rob Ginsberg merkt an, dass Bitcoin aufgrund mehrerer Widerstände mit Herausforderungen konfrontiert ist und eine Konsolidierung sowie ein Rückgang wahrscheinlich seien. Er sieht Bitcoin zwar nicht am Abgrund, rät aber dazu, bei den derzeitigen Kursniveaus Gewinne mitzunehmen.