In den USA gehört die Billion zum guten Ton, wenn es um den Wert einer Tech-Firma geht. Werden Anleger mit den „Glorreichen Sieben“ auch 2024 gut fahren?

Neues Jahr und gleich ein neues Rekordhoch für die Aktie von Nvidia. Auf der Technikmesse CES in Las Vegas lieferte der Anlegerliebling des Vorjahres, was die Börse hören wollte. Neue Grafikchips, mit denen Endanwender künstliche Intelligenz (KI) auf ihren Computern besser nutzen können. Noch ist kaum abzusehen, welche Möglichkeiten KI in Zukunft bieten wird.

Aber die Innovationen auf der CES gaben einen ersten Vorgeschmack. Gesundheit und KI wachsen zusammen: Ein Badezimmerspiegel korrigiert in Echtzeit, wenn Sie Ihre Zähne nicht richtig putzen und nach 30 Sekunden erhalten Sie Informationen über Ihren Gesundheitszustand. Ganz ohne Arztbesuch, praktisch und bequem vom heimischen Badezimmer aus. Volkswagen rühmt sich derweil, als erster Volumenhersteller künftig den Chatbot ChatGPT an Bord zu haben.

KI dominiert alles

Vor 24 Jahren begeisterte das Internet die Analysten, heute ist es die Revolution der künstlichen Intelligenz. Die entscheidende Frage ist jedoch, ob die prognostizierten Wachstumsraten tatsächlich eintreten werden. So überrascht es nicht, dass die Umsatzprognosen bei KI-Anwendungen für das Jahr 2024 zwischen 300 und über 500 Milliarden US-Dollar liegen und damit eine sehr große Spannbreite aufweisen.

Eng verbunden mit dem Hype um künstliche Intelligenz ist die Rekordjagd der amerikanischen Schwergewichte im vergangenen Jahr. Wenn in der Finanzwelt für eine Gruppe von Aktien ein eigener Name kreiert wird, muss schon etwas Besonderes passiert sein: Mittlerweile sind die „Magnificent Seven“ – Die „Glorreichen Sieben“ – für Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla jedem Anleger ein Begriff.